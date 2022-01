'Nonostante la pandemia, il programma elettorale non è stato disatteso'

Livio Vecchiet, sindaco di Ronchi dei Legionari, traccia un bilancio dell'anno appena trascorso e pensa al domani della cittadina.

“Sono stati due anni difficili, ma che non ci hanno sottratto la gioia di fare molte cose. Sul fronte dei lavori pubblici non abbiamo eguali e ogni singolo assessorato, che ringrazio di cuore, ha lavorato al meglio, fornendo risposte e lavorando alacremente su fronti come il sociale, la cultura e il sostegno alle persone meno abbienti".

"La collaborazione con le parrocchie e le associazioni ha fornito ottimi risultati e, voglio dirlo, il programma elettorale del 2016 non è stato disatteso. Anzi, di punti saldi ne abbiamo aggiunti molti altri. Penso al rafforzamento della Polizia locale, alle tante assunzioni fatte, alla rinascita del centro storico o all'implementazione del sistema di videosorveglianza”, continua Vecchiet.

"Ronchi dei Legionari è diventata punto di riferimento nello sport e nella cultura. E' punto di riferimento per la gestione delle residenze per anziani e della biblioteca. “Anche se, come risaputo – sono ancora le sue parole – abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni eventi. Ma era questione di responsabilità”.

Momenti difficili ce ne sono stati, eccome. “Penso ai lavori dello stadio Lucca – afferma Vecchiet – un iter che è ancora in mano ai legali. Uno stop imprevedibile che ci ha colto di sorpresa. Abbiamo cercato di dare il massimo ad ogni livello, come il sostegno dato al commercio o all'artigianato con misure puntuali sotto il profilo della tassazione”. Ora pensa al futuro, un futuro che va ben oltre alla sua rielezione.

“Nel 2021 abbiamo dato il nostro sostegno al rilancio dello stabilimento dell'ex Detroit ed ora dobbiamo creare i presupposti anche perchè la città non perda abitanti. Quindi ben venga il decollo urbanistico dell'ambito 1 di via Aquileia e ben vengano i progetti di riqualificazione come quello che si sta sviluppando in piazza Unità. Ronchi dei Legionari deve dare risposte, proprio com'è stato fatto con la recente variante al piano regolatore, per attrarre nuove famiglie e nuovi abitanti. Perchè questo significa anche rilanciare l'economia. Mi auguro davvero che il 2022 possa essere l'anno della ripartenza e spero che nei cittadini possa crescere sempre più l'orgoglio di appartenere ad una comunità ricca e vivace – conclude il sindaco – con una grande storia alle sue spalle”.