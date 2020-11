'Nove ospiti positivi, serve la zona rossa al Cpr di Gradisca'

"Alla luce dei dati provenienti dai tamponi effettuati, giunge notizia che nove ospiti del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Gradisca d'Isonzo sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Anche se spostati nella tensostruttura allestita nel Centro, attualmente nessuno è sottoposto a quarantena e dunque sono liberi di girovagare sul nostro territorio mettendo a rischio la salute pubblica. Chiedo che intervengano quanto prima le istituzioni competenti, in primis ministro degli Interni e prefettura, affinché il Cara e il coesistente Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) vengano dichiarati zona rossa".

La nota è del consigliere regionale della Lega Diego Bernardis, che denuncia la notizia dei nove immigrati del Cara di Gradisca "che sarebbero positivi al Coronavirus e l'urgente necessità di misure utili a limitare il diffondersi del contagio sul territorio goriziano".

"Dopo tutti i sacrifici che i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono stati costretti a fare e che tutt'ora fanno con encomiabile senso di responsabilità - aggiunge Bernardis -, senza contare i grandissimi danni patiti dalla nostra economia, occorre attuare tutte le misure necessarie per evitare che il maledetto virus possa correre e diffondersi sul nostro territorio. Pertanto ritengo opportuno e quanto mai urgente che gli immigrati e i richiedenti asilo presenti presso il Cpr-Cara di Gradisca vengano sottoposti a quarantena, così come fanno tutti i cittadini italiani nel caso di positività".

"Ancora una volta siamo costretti a pagare le conseguenze delle scellerate politiche immigrazioniste del Governo giallorosso che, tenendo spalancati i porti e i valichi di terra, lascia che in Italia arrivino quotidianamente migliaia di immigrati clandestini su cui non c'è alcuna certezza di negatività al virus, ma che dobbiamo comunque mantenere a nostre spese nonostante, ancor più in questo periodo, le poche risorse disponibili sarebbe opportuno destinarle prima agli italiani", conclude la nota dell'esponente della Lega.

"La Lega mostra ancora la sua doppia faccia: da una parte chiede unità e collaborazione sulla gestione dell'emergenza covid, evidentemente per non alzare il velo su errori e omissioni ormai evidenti, dall'altra non esita a fare terrorismo mediatico e affondare il colpo quando di mezzo ci sono i migranti". Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau, componente della VI commissione Immigrazione, commentando le dichiarazioni del consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis sulla situazione dell'emergenza covid nel Cpr-Cara di Gradisca.

"Dichiarare falsità su situazioni così delicate è gravissimo e irresponsabile e lo è ancor di più se a farlo è un rappresentante delle istituzioni che evidentemente mette la propaganda del suo partito prima della sicurezza. La situazione dei contagi a Gradisca è differente da come la racconta Bernardis: dei 9 migranti di cui parla, solo uno è stato al momento confermato positivo ed è già stato trasferito, così come gli altri 8 che sono ancora in attesa dell'esito dei test. Fa specie, dimostrando tutta la strumentalità delle sue dichiarazioni, che il consigliere della Lega si concentri su queste persone, mentre la quasi totalità dei positivi di Gradisca sia purtroppo rilevato, in residenze per anziani o in famiglia. Significativo inoltre, il numero di studenti in quarantena e sottoposti a controllo. Non si trovano in questa situazione per aver avuto contatti con i migranti, ma evidentemente perché la Regione non ha saputo garantire le necessarie condizioni di sicurezza sul trasporto scolastico".

Infine, dichiara Da Giau, "sia Cara che Cpr hanno luoghi per la quarantena presidiati e i migranti sono sottoposti agli stessi sacrifici dei cittadini italiani, solo in condizioni di vita assai peggiori. Non possiamo accettare che mentre chi governa il sistema sanitario regionale mostra la sua inefficienza e impotenza di fronte al dilagare dell'epidemia, si torni a evocare lo straniero come untore per distrarre l'attenzione dalle vere responsabilità".