'Nuova Bauhaus senza fondi e linee guida'

“Attualmente, non è stata designata alcuna fonte di finanziamento per il progetto “The New European Bauhaus”, né linee guida chiare e definite su attori, funzionamento e collocamento", scrive in una nota l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi.

"Si tratta di un progetto europeo che dovrebbe coinvolgere designer e architetti nella progettazione green dell’Europa, nell’intento di combinare il design europeo con la sostenibilità per la realizzazione di strutture ecosostenibili. Il 14 ottobre 2020 la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso inaugurale al Parlamento europeo, ha annunciato il lancio del progetto, come un nuovo movimento culturale e sostenibile. Il progetto nasce nell'ambito dei piani di investimento e ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di euro per contrastare la pandemia di coronavirus e per investire nel Green Deal europeo, nella digitalizzazione, nella modernizzazione del nostro mercato unico e nella resilienza. La Commissaria Gabriel dal canto suo ha assicurato che i soldi per il progetto non proverranno dal programma Creative Culture, né dal fondo Erasmus +, ma ha sottolineato che il progetto Bauhaus avrà sinergie con Horizon Europe, tra cui il Cluster Cultura, EIT e la missione denominata Smart Cities”, conclude Lizzi, che ha presentato alla Commissione un’interrogazione per chiedere “quale sia lo specifico fondo di finanziamento all’interno di Horizon Europe e la percentuale da destinare al progetto e se sia stato svolta una valutazione di impatto e di fattibilità del progetto per gli Stati membri”.