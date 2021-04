'Nuova governance dell’Ausir, solo comuni di centrodestra'

Dopo il passaggio in CAL (Comitato Autonomia Locali), passerà in questi giorni in Consiglio Regionale la discussione e approvazione della legge multisettoriale 2021, disegno di legge 130. Al suo interno è previsto il cambiamento delle modalità di selezione dei rappresentanti dei comuni nell’Assemblea Regione AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti).

“Modificare la governance di un soggetto così strategico, prima delle elezioni autunnali che manderanno a rinnovo molti Comuni e con la vicina scadenza di approvazione dei PEF (Piano Economico e Finanziario) che ogni comune deve approvare entro il 30 giugno, è una forzatura. Tanto più se si pensa di farlo con un emendamento presentato in commissione consiliare a una legge multisettoriale che disciplina dai funghi alle strade, dalle salute al turismo”. Con queste parole il Sindaco di Palmanova Francesco Martines ha voluto sottolineare al CAL la sue perplessità per una riforma considerata frettolosa.

“Si sta pensando di dare, per diritto acquisito, a sei comuni il potere di far parte dell’Assemblea Regionale AUSIR: i primi sei comuni per numero di abitanti, i quattro capoluoghi più Sacile e Monfalcone (in CAL solo i capoluoghi sono nominati di diritto). Tutte amministrazioni attualmente di centrodestra, senza pensare di rappresentare i piccoli comuni, quelli montani o quelli della bassa friulana, con le loro peculiari criticità. A sei comuni citati spetterà anche di nominare di diritto tre membri su sette del Consiglio di Amministrazione dell’ente, consegnando, di fatto, il controllo completo a una sola parte politica in rappresentanza solo dei comuni più grandi. Gli oltre duecento comuni della regione dovranno mettersi d’accordo sugli altri quattro componenti del Consiglio”.

E conclude il Sindaco Martines: “Esiste la legge 5/2016 che istituì l’AUSIR. Senza pretendere di cambiare tutto nell’arco di due mesi, prendiamoci il tempo per discutere con i giusti tempi e modifichiamo questa norma, senza inserire una riforma importante nel calderone della legge multisettoriale.

I tempi ci sono, visto che, con le elezioni di questo ottobre, molti sindaci cambieranno e servirà comunque mettere mano alle assemblee, aggiornandone i componenti. Se si andrà avanti cosi si metterà in seria difficoltà la struttura dell’Aurotirà già sotto pressione e sotto dimensionata in termini di personale, che sta già svolgendo con fatica i compiti assegnatigli recentemente dalla legge istituiva”.