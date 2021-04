'Nuove industrie solo nel rispetto della sostenibilità'

"La nostra politica ambientale è stata, dal primo giorno di mandato, quella dello sviluppo sostenibile: quindi è necessario trovare l'equilibrio tra salute, ambiente e lavoro". Questa la premessa dell'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro nell'incontro odierno con il comitato Abc di San Vito al Tagliamento e alcuni consiglieri regionali sul tema del nuovo insediamento Kronospan. "Puntiamo ad essere la regione più 'verde' d'Italia con il raggiungimento della neutralità energetica con emissioni di CO2 pari a zero entro il 2040, 10 anni prima di quanto indicato dall'UE", ha ricordato Scoccimarro. "Chi lavora o vuole insediarsi nella nostra regione deve rientrare non solo nei limiti di legge, ma anche rispettare il nuovo piano di qualità dell'aria che approveremo entro l'anno e che introduce la valutazione della la sommatoria delle sorgenti emissive d'area. Come anche va tutelata e rispettata la risorsa idrica del territorio cui abbiamo riservato la massima attenzione con la legge 21/2020 sulle grandi derivazioni idroelettriche".

"Se i tecnici che seguono le istruttorie autorizzative confermeranno che questi pilastri dello sviluppo sostenibile sono rispettati in virtù delle leggi e regolamenti vigenti - ha concluso l'esponente della Giunta -, le attuali e future realtà imprenditoriali ed industriali ecocompatibili vedranno il sostegno della Regione".

"L'incontro - rende noto Tiziano Centis, consigliere regionale dei Cittadini, che lo ha favorito con i consiglieri regionali Massimo Morettuzzo (Patto) e Cristian Sergo (M5S) - è stata l'occasione per un proficuo confronto, durante il quale il comitato ha potuto sottolineare le ragioni per cui si dichiara contrario alla realizzazione dell'impianto. L'azienda - ricorda Centis - ha previsto la raccolta e il trasferimento dei rifiuti di legno, la loro macinazione, la produzione di nuova materia prima e la creazione di pannelli truciolari. Un processo dal quale deriveranno polveri di legno (85mila tonnellate) che andranno ad alimentare un inceneritore di ultima generazione, ma pur sempre con un camino alto 40 metri".

"Le ragioni del comitato - ha dichiarato il civico alla fine dell'incontro - vanno sostenute, perché rappresentano la seria preoccupazione di coloro i quali vogliono veder tutelato il bene primario della salute e dell'ambiente. Da sanvitese ho il dovere di fare tutto il possibile per proteggere la comunità cui appartengo ed è per questo che, senza mezzi termini, ho manifestato apertamente all'assessore regionale la mia contrarietà all'ampliamento dell'azienda".

"Un impianto così impattante non si adatta a una zona come la nostra, dove la situazione di partenza delle polveri sottili è già ad alti livelli. Dobbiamo dare priorità alla tutela della salute dei lavoratori della zona industriale, tenendo conto anche che c'è un asilo a poco più di un chilometro dall'impianto e che il centro abitato di San Vito è a ridosso della zona industriale".

"Condividiamo la richiesta del comitato 'Ambiente bene per la comunità' di attivare subito una Valutazione di impatto sanitario in procedura abbreviata (Vispa) in merito al progetto di ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento", rimarcano i consiglieri Sergo e Capozzella (M5S), dopo l'incontro. "Abbiamo favorito l'organizzazione di questo incontro - affermano i due consiglieri del M5S - per consentire al comitato di porre direttamente all'assessore le questioni ambientali relative al progetto. Si tratta di rilievi che, anche dal punto di vista procedurale, meritano i dovuti approfondimenti prima che l'amministrazione si esprima sul provvedimento autorizzativo unico regionale".

"Riteniamo necessario ampliare il dibattito e l'informazione sul progetto e per questo motivo siamo a fianco del comitato, attivo anche nella raccolta di firme a San Vito e nei Comuni limitrofi, su cui ricadrebbero gli effetti dell'ampliamento, per sostenere la richiesta di Vispa - concludono Sergo e Capozzella -. Ci auguriamo, inoltre, che l'assessore mantenga l'impegno di autorizzare solo impianti che rispettino il piano di qualità dell'aria, annunciato entro la fine dell'anno, che introdurrà anche il criterio della sommatoria di sorgenti emissive d'area".

Esprime preoccupazione, il capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, nella sua nota sul "progetto di ampliamento della sede della multinazionale Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento, contro il quale c'è stata una forte mobilitazione per i numerosi interrogativi circa gli effetti sulla salute e sull'inquinamento. Il piano prevede la realizzazione di una nuova linea per la produzione di pannelli truciolari con legno riciclato, un impianto per la macinazione e un camino".

"Un progetto ecosostenibile per la società, non per il comitato 'Ambiente bene per le comunità' - fa sapere Moretuzzo -, che teme ripercussioni per la salute dall'emissione di quantitativi rilevanti di sostanze nocive nell'aria e l'aumento del traffico pesante conseguente alla movimentazione degli scarti legnosi da tutta Italia per alimentare la centrale".

"Qualsiasi progetto di insediamento e di ampliamento aziendale non può prescindere dal controllo dei suoi effetti sul territorio e sulle comunità. È necessario, dunque, che anche in questo caso siano avviate tutte le azioni utili ad assicurare la massima tutela della salute, dei lavoratori e dei cittadini, e dell'ambiente. Altrimenti è inutile candidare il Friuli Venezia Giulia a regione pilota per il Green Deal europeo con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al massimo entro il 2045, addirittura in anticipo rispetto alle indicazioni dell'Unione europea".

"Aumentando la potenzialità della Kronospan e dunque del suo inceneritore per bruciare scarti di legno, anche trattati, le emissioni investiranno certamente le aziende della zona industriale e i centri abitati del circondario - riflette il consigliere -, per cui è lecito chiedersi quali saranno le conseguenze. Servono risposte a tutela dei cittadini e indicazioni chiare per le imprese che investiranno e opereranno in regione. Non si dimentichi poi che l'impianto prevede un camino alto 40 metri situato a 150 metri dall'argine del Tagliamento".

Moretuzzo ricorda di essere già stato promotore, con il collega Giampaolo Bidoli, di "una mozione per chiedere alla Regione di proporre la candidatura del fiume a Patrimonio mondiale dell'umanità Unesco, sottoscritta da tutti i consiglieri di Opposizione e bocciata dalla Maggioranza regionale, e primo firmatario di una petizione pubblica per il riconoscimento Unesco che ha raccolto oltre 15mila firme di cittadini che vedono nel fiume Tagliamento un'occasione paradigmatica per immaginare un futuro diverso e più sostenibile per la nostra terra".