'Nuove procedure per la riammissione dei 'finti' minori'

”Alla ripresa dei lavori, presenterò una proposta di modifica della legge nazionale ‘Zampa’ che vieta esami clinici al fine di accertare l’età e poter così avviare la riammissione dei finti minori". Lo annuncia l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, commentando il grave episodio di violenza verificatosi a Lignano.

“Che ci facevano tre minori stranieri affidati a una comunità lombarda in piena notte da soli a Lignano?”, si interroga Roberti. “Chi li aveva in carico perché non ha vigilato?”, e ancora “Chi ha pagato la vacanza premio nella nostra regione per questi criminali?”.

“Occorre, dunque, imprimere un’accelerazione alla battaglia che stiamo conducendo per fermare e regolamentare flussi e accoglienza dei minori stranieri: proprio per questo - conclude Roberti - risulta necessario mettere mano a una legislazione che, colpevolmente, offre maggiori tutele agli aggressori che le vittime”.