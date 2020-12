'Nuovo Dpcm, troppe disparità tra territori'

Mentre sono state varate le restrizioni per le feste (contenute in un decreto legge ad hoc), continua il confronto tra Regioni e Governo sul nuovo Dpcm, che entrerà in vigore da domani indicativamente fino al 10 gennaio.

Le ultime limature arriveranno in giornata, prima della firma e della presentazione in conferenza stampa del premier Giuseppe Conte (attesa in serata). Nel frattempo, alle 10 è fissato un incontro della Conferenza delle Regioni che, nel pomeriggio, si misureranno nuovamente con il Governo, cercando di far valere le proprie 'ragioni'.

Al momento, infatti, dai territori arriva una netta bocciatura, confermata anche dal Presidente Massimiliano Fedriga. Ospite questa mattina a Radio Anch'io, su Radio1 Rai, il governatore del Fvg ha detto che “l'impianto ha diversi problemi. Non sono state minimamente prese in considerazione le richieste dei territori. Ci sono disparità importanti: pensiamo, ad esempio, alla differenza, in termini di servizi, tra un cittadino di Roma e uno che vive in un piccolo comune... Limiti su base provinciale sarebbero più corretti”.

“Poi – ha spiegato ancora Fedriga – servono chiarimenti sulla scuola. Il documento, che abbiamo ricevuto questa notte alle 2.32 e quindi stiamo ancora studiando, parla di riaprire dal 7 gennaio al 50% per tutta la popolazione scolastica. Non si fa riferimento solo alle superiori, quindi vuole dire che aumentiamo la Dad, non la diminuiamo”.

“In questa fase è ovvio che tutte le Regioni spingano per un atteggiamento di massima responsablità, perchè, anche se la curva è in leggera discesa, siamo ancora in piena pandemia”, conclude Fedriga. “Il comportamento di ognuno di noi è fondamentale, ma perchè ci sia una piena condivisione servono norme eque e comprensibili”.