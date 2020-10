'Nuovo stop alla sfiducia per il Ministro Azzolina'

"Ancora una volta al Senato M5S, Pd, Iv e Leu votano contro la calendarizzazione della mozione di sfiducia al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina per manifesta incapacità", dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Per le forze di maggioranza, quindi, ancora una volta le poltrone vengono prima dell'efficienza del sistema di istruzione. M5s, Pd, Iv e Leu si confermano corresponsabili di una situazione senza precedenti, che le veline ministeriali e le dichiarazioni fuori dalla realtà di Azzolina continuano a nascondere. Mai era successo che a ottobre la scuola non avesse ancora gli insegnanti al loro posto (conseguenza del rifiuto, per motivi ideologici, del nostro piano di stabilizzazione già pronto a marzo)".

"Nessuno degli impegni sul riavvio delle lezioni è stato rispettato: in troppe realtà oltre ai docenti continuano a mancare collaboratori scolastici, spazi, banchi, servizi e l'attività didattica fatica a partire. Senza contare che l'incertezza genera serie difficoltà di gestione delle dinamiche familiari per quanto attiene l’organizzazione dei tempi e la conciliazione degli impegni scolastici dei figli con il proprio lavoro", conclude Pittoni.