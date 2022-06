'Obbligo di Pos, abbattere i costi per i tabaccai'

“I costi per le transazioni elettroniche a carico di chi vende prodotti a prezzo fisso e con margini di guadagno minimi sono una vera e propria gabella imposta a chi ha la ‘colpa’ di essere un concessionario dello Stato. Mi riferisco agli oltre 50mila tabaccai italiani che, vale la pena ricordare, su valori bollati, biglietti del trasporto pubblico locale, ricariche telefoniche o giochi hanno aggi che in media si attestano intorno al 5 percento. Pochi centesimi che vanno a diminuire con i costi delle transazioni. Il Governo ha accolto il mio ordine del giorno, impegnandosi a valutare la previsione di un credito d’imposta del 100 percento su questi costi. Confido che l’impegno si tramuti al più presto in un’iniziativa concreta: sarebbe paradossale che chi svolge un servizio per conto dello Stato debba praticamente farlo gratis”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino, firmataria di un ordine del giorno collegato al decreto Pnrr 2, accolto dal Governo, che prevede l’estensione del credito d’imposta al 100 percento per chi vende beni e servizi retribuiti ad aggio o margine fisso.