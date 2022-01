'Obbligo vaccinale o lockdown per no-vax'

"Con la fine delle vacanze scuole, uffici e altri luoghi di lavoro torneranno a essere frequentati come prima del Natale, quando eravamo ancora agli albori di questa nuova ondata di contagi, il cui picco pare essere previsto per la fine del mese", scrive in una nota Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia del Senato.

"Fortunatamente i vaccini stanno contenendo il numero dei ricoveri, ma abbiamo il dovere di garantire la tenuta del sistema. E la via è rappresentata da un ulteriore stretta sul green pass o dall'introduzione dell'obbligo vaccinale. Quest'ultimo soprattutto contribuirebbe a sanare dubbi interpretativi e ad alleggerire la pressione sugli ospedali, oltre a ribadire nero su bianco che il diritto-dovere alla salute quale supremo interesse collettivo prevale sulle scelte individuali. E' pur vero che ad ogni obbligo corrisponde una sanzione, ma le strade percorribili sono molteplici. Se ne scelga una, ma lo si faccia in fretta. Altrimenti si pensi a un lockdown per i non vaccinati", conclude Dal Mas.