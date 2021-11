'Odori molesti a Morsano, la Regioni tuteli i cittadini'

"La situazione ambientale nei territori di Morsano al Tagliamento e Cordovado, dove l'aria è irrespirabile a causa delle emissioni maleodoranti dallo stabilimento della Salgaim Ecologic spa, è ormai insostenibile. È ora che la Regione dia un segnale per tutelare salute e vivibilità dei cittadini e che porti in Aula la norma sulle molestie olfattive annunciata dall’assessore Scoccimarro". Lo chiede il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) che attraverso un'interrogazione chiede alla giunta regionale di intervenire per risolvere le problematiche relative alle emissioni della Salgaim Ecologic a Morsano al Tagliamento.

"Di giorno in giorno continuano ad aumentare le segnalazioni dei cittadini residenti nei Comuni di Morsano e Cordovado per una situazione che è evidentemente critica. La forte denuncia del sindaco di Morsano, Giuseppe Mascherin, che ha provocatoriamente chiesto la chiusura dello stabilimento, deve spingere una soluzione che preservi l'attività economica, tutelando necessariamente i cittadini e il loro diritto a vivere in un ambiente salubre", afferma Conficoni.

"Compito della Regione è di salvaguardare la qualità dell'aria e quindi assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio, come previsto dalla legge regionale 16 del 2007. Diversamente da altre Regioni, però, la nostra non si è ancora dotata di una legge sulle emissioni odorigene. Aspettiamo dunque che la norma annunciata dall'assessore quasi dieci mesi fa, venga portata in Aula per la sua approvazione e chiediamo di conoscere se e quali iniziative puntuali sono state assunte per affrontare e superare il caso in questione".