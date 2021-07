'Ok agli approfondimenti sul cementificio di Fanna'

"Fermo restando che già i controlli sono in essere e che la Regione aveva rimarcato l'interesse a estendere gli studi epidemiologici, nell'interesse politico di uno sviluppo sostenibile del territorio, sottoporrò le richieste dei comitati all'ufficio di presidenza della commissione che presiedo, affinché valuti la calendarizzazione di un'ulteriore, specifica audizione, che non potrà avvenire prima del prossimo autunno". Lo afferma, in una nota, la presidente della IV commissione permanente regionale, Mara Piccin (Forza Italia), ai comitati No all'incenerimento, sì al riciclo totale dei rifiuti (Fanna) e Campagna pulita (Maniago), che prendendo spunto da uno studio sul bioaccumulo di metalli, condotto nel contesto della cementeria Buzzi Unicem di Barletta, hanno sottoposto ad assessorato regionale e presidenza della commissione alcune richieste sullo stabilimento di Fanna della stessa azienda.

"Ribadisco - continua Piccin - l'interesse per il tema e le sue importanti implicazioni per la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente. Non è possibile convocare una commissione ad hoc prima della pausa estiva dei lavori consiliari in ragione degli impegni legati all'esame dell'assestamento di bilancio del mese di luglio. Inoltrerò la richiesta di convocazione all'ufficio di presidenza della commissione, che valuterà quando convocare una nuova audizione".

"Ricordo comunque - aggiunge la presidente - che se ne sono già svolte due (il 4 luglio 2019 e l'8 ottobre 2019, congiuntamente con la III commissione), nelle quali l'assessore competente ha assicurato massima attenzione sul tema, sottolineando l'impegno per l'intensificazione dei controlli, attraverso il rafforzamento del protocollo con il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e l'indicazione ad Arpa per l'aumento del personale dedicato. L'assessore, inoltre, rimarcò che politicamente è interesse dell'amministrazione estendere il più possibile gli studi epidemiologici".

"Per quanto riguarda la richiesta di attivare con urgenza un monitoraggio biologico dei microinquinanti nel siero e nel latte materno e della presenza di metalli pesanti nelle unghie della popolazione infantile locale - sottolinea Piccin -, tale attività non rientra nelle competenze della commissione".

"Rilevo, ancora, che si parla di due stabilimenti diversi della stessa azienda: rinnoviamo la fiducia negli enti competenti che si occupano dei monitoraggi nel nostro territorio e attendiamo gli sviluppi e gli approfondimenti necessari su uno studio che, comunque, non riguarda il Fvg ma un altro contesto specifico".