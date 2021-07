'Ok al raddoppio della tratta ferroviaria Udine-Cervignano'

“Realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Udine-Cervignano. Questa l’opera che riguarda il Friuli Venezia Giulia inserita nel parere votato in modo favorevole dalle commissioni riunite Trasporti e Ambiente sullo schema del Dpcm sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Ora il governo dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel parere approvato dalle commissioni, che conferma l’importanza strategica di queste opere per il territorio”. Lo hanno detto i parlamentari della Lega Raffaella Marin, Mario Pittoni, Daniele Moschioni e Massimiliano Panizzut.