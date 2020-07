'Ok alla velocizzazione della Mestre-Trieste, ma ascoltando il territorio'

"La velocizzazione della linea Mestre-Trieste, dotata dei moderni sistemi di controllo Ertms, rappresenta un miglioramento imprescindibile per spostare una parte consistente del traffico merci dalla gomma alla rotaia", commenta Legambiente Fvg. "Il trasferimento è ancora più necessario considerati gli obiettivi dell’Unione Europea di raggiungimento della neutralità carbonica al 2050 e le relazioni transfrontaliere che caratterizzano il Corridoio Mediterraneo della rete europea TEN-T".

"Anche il traffico passeggeri ne trarrà beneficio, riducendo i tempi di percorrenza, anche se questi saranno meno evidenti per i treni locali, per i quali rivestono pari importanza la frequenza del servizio, la puntualità e la presenza di servizi a terra (parcheggi sicuri per le bici, coordinamento orari con il TPL,…). L’opera deve, però, eliminare decine di passaggi a livello, risolvere problemi di impatto acustico, ambientale e paesaggistico, modificare percorsi in alcune tratte urbane, attraversare i fiumi più importanti della regione tra i quali il Tagliamento, il cui percorso investe un’area soggetta a rischio idraulico".

Per Legambiente "è importante la fase d'informazione, coinvolgimento e ascolto dei territori, per minimizzare gli impatti nei tratti più sensibili (come i centri urbani), creare condivisione attorno all’opera ed evitare poi i ‘tempi lunghi’ nella fase di esecuzione e messa in esercizio".

"Ed è proprio in base all’importanza dell’ascolto e agli esiti del vecchio progetto di Alta Velocità, bocciato per il rilevante impatto, che, nel merito del tracciato, esprimiamo forti contrarietà sul previsto collegamento Ronchi-Aurisina, una variante di 23 chilometri quasi totalmente in galleria", prosegue la nota di Legambiente, che invita "la Regione e Rfi a esaminare prioritariamente ogni possibile alternativa di potenziamento della linea attuale. Saper investire nella mobilità sostenibile, dopo la fase di lookdown, misura la capacità delle istituzioni ai diversi livelli di riuscire a condividere e perseguire una traiettoria di decarbonizzazione veloce nel trasporto di persone e merci, che consideri l’intero sistema dei trasporti (ferrovie, strade, porti, piste ciclabili, nodi di interscambio,…), le aree urbane e quelle interne, i poli produttivi e chiuda con alcune suggestioni del passato, come l'autostrada Cimpello - Gemona".

"I cittadini faranno la loro parte quando gli obiettivi, in risposta alle emergenze, saranno chiari, come del resto hanno dimostrato di saper fare durante la fase di distanziamento sociale. E il clima che cambia rapidamente è l’emergenza per antonomasia", conclude la nota.