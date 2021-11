'Ok del Prefetto sulle riammissioni degli irregolari in Slovenia'

"Ho preso atto con estremo favore della dichiarazione del nuovo prefetto di Trieste relativamente al ripristino delle riammissioni dei migranti irregolari in Slovenia, con l'auspico che quanto prima da Roma arrivino indicazioni chiare in tal senso". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, commentando quanto detto da Annunziato Vardé, prefetto di Trieste, sul tema degli arrivi in Italia dal confine con la Slovenia di migranti irregolari.

Come ha spiegato l'assessore, si tratta di riavviare un'attività, quella della riconsegna dei clandestini alla autorità competenti della vicina Repubblica, "che ha due importanti e decisive finalità: la prima, di bloccare un afflusso irregolare che impatta sull'equilibrio sociale del territorio e delle strutture di accoglienza, in secondo luogo di reprimere con forza l'azione criminale dei trafficanti di esseri umani che - ha concluso - sfruttano in maniera inaccettabile la situazione".