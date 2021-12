'Opa SparKasse, tutelare azionisti, correntisti e territorio'

"L'offerta pubblica di acquisto volontaria su Civibank lanciata da SparKasse non può lasciare indifferenti gli azionisti della storica banca popolare di Cividale, i suoi correntisti, i suoi lavoratori, e persino la cittadinanza. Perché in ballo, al netto delle rassicurazioni giunte da parte del gruppo bancario altoatesino, c'è il passato, ma soprattutto il presente e il futuro di uno degli attori principali del nostro territorio e l'ultimo baluardo di autonomia bancaria della nostra Regione. Legittimo, quindi aprire un confronto che parta dal quadro generale e termini con il caso specifico. La storia insegna che rimanere a tutti i costi legati su posizioni nostalgiche, ideologiche o non adeguate alle condizioni di una società e di un mercato che mutano non sempre rappresenta la scelta migliore, ma legittime perplessità sorgono in ordine a ragioni di carattere emotivo e sostanziale". Lo scrive Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e vicesindaco di Cividale del Friuli.

"Partiamo dall’aspetto emotivo: la Banca Popolare di Cividale è un’istituzione di rilievo nella storia economica del nostro territorio, alla quale, nei decenni, migliaia di cittadini e imprese si sono rivolti, per i servizi che offre e per l’attenzione al territorio in cui opera. Saperla oggetto di mire extraregionali, con ciò che comporta in termini di rischi, non può che preoccupare. A maggior ragione se, e veniamo al secondo punto, l’OPA lanciata da SparKasse non è congrua. Perché tale è l’offerta di 6,5 euro a fronte di una banca con indicatori economici solidi. Dicono che non è ostile, ma si può fare male anche mentre si sorride tendendo la mano", prosegue Novelli.

"A ciò si aggiungano gli impatti sul territorio: perché la storia insegna che quando avvengono queste operazioni, seppur non vere e proprie fusioni, le ripercussioni ci sono: resterà una Spa con dimensione giuridica, un suo Cda e sue strutture. Ma siamo certi che resterà banca del territorio, radicata e ben presente? Legittimo avere timori. Il percorso è avviato, ma non è tardi perché siano date alcune certezze: che la sede della nostra banca rimanga a Cividale, che le ricadute economico-finanziarie restino in Regione, che vengano tutelati i dipendenti e, ultimo ma non per ultimo, che i tanti azionisti e clienti non perdano quel rapporto, immediato e diretto, che solo la banca del territorio è in grado di offrire", incalza l'esponente azzurro.

"Perché se Civibank è un soggetto allettante per SparKasse è perché è un istituto solido e funzionale per lo sviluppo della banca altoatesina, non una banchina in svendita. L’obiettivo è renderla più performante? Comprensibile, ma non lo si faccia sulla pelle del territorio cividalese e non solo", conclude Novelli.