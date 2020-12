'Opere pubbliche, attenzione anche ai piccoli Comuni'

“Servono ricadute immediate sul tessuto economico regionale, aiutando le nostre imprese già dal prossimo anno. Vanno bene i grandi progetti ma richiedono tanti anni per dare i propri effetti su economia e occupazione. Esistono invece centinaia di lavori su scuole, strade, corsi d’acqua o impianti sportivi già progettati e subito appaltabili, con richieste di finanziamento già presenti in Regione, fermi nelle graduatorie di diversi assessorati regionali in attesa solo di nuove risorse finanziarie per prendere il via e dare da subito lavoro, servizi e opportunità economiche alle imprese e alle famiglie della nostra regione”.

Questa la proposta avanzata dal Sindaco di Palmanova, Francesco Martines, dopo l’annuncio del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga sull’inserimento, nel prossimo bilancio, di 300 milioni da dedicare alla opere pubblico con l’obiettivo di rilanciare, nel post epidemia, l’economia regionale.

“I lavoratori e le imprese devono già partire il prossimo anno. Tante realtà hanno beni dismessi da riqualificare, hanno scuole da sistemare e strade da realizzare, anche i piccoli e medi comuni, non solo i capoluoghi o i centri maggiori. Se lo scopo fondamentale è rilanciare l’economia già nel 2021, bisognerà puntare anche su tanti piccoli cantieri, diffusi sul territorio, dando respiro a tante aziende e non concentrare le risorse solo su grandi interventi, dove solo le maxi imprese possono trarne vantaggio e dove, come sappiamo, i tempi si possono dilatare a dismisura. Chiedo al Presidente Fedriga di valutare anche questa via per utilizzare questo stanziamento di risorse. Bene i grandi progetti ma serve muoversi in fretta, non possiamo attendere anni prima di rilanciare il nostro tessuto economico”.