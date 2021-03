'Ordinanza Fvg, scelte difficili ma necessarie'

“Governare durante la pandemia vuol dire prendere delle decisioni difficili. Il Presidente Fedriga ci mette la faccia assumendosi così con coraggio queste responsabilità. Ora serve campagna vaccinale seria, efficace, numericamente rilevante e serve un cambio di passo dell’Ue. Non è più possibile perdere tempo. L’annuncio di Austria e Danimarca di non affidarsi più all'Europa e di voler procedere autonomamente per procurarsi vaccini rappresenta l’ennesima conferma del fallimento della strategia portata avanti finora da Bruxelles. Bene iniziativa Lega che con Salvini e Giorgetti è al lavoro per una produzione nazionale dei vaccini. L’Italia non può rimanere indietro.”

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Fvg Marco Dreosto in seguito alle ultime decisioni della Regione Friuli Venezia Giulia in merito alle misure di contenimento della pandemia.