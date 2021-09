'Organico dimezzato, il Governo intervenga'

Garantire l’implementazione del personale in servizio presso il Tribunale di Gorizia e mettere nero su bianco che non si sono in vista chiusure delle sedi più piccole. Sono le richieste al governo avanzate dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli contenute in una interrogazione parlamentare depositata oggi.

“La carenza di organico presso il Tribunale di Gorizia - spiega il deputato - si trascina ormai da anni, alimentando voci di una possibile chiusura della sede. L’allarme lanciato qualche giorno fa dal presidente vicario del Tribunale e l’appello del sindaco Ziberna meritano la dovuta attenzione da parte del Ministero, anche alla luce delle ottime performance registrate dal Tribunale, nonostante l’organico dimezzato. Performance che non vorrei fossero lette come un attestato di congruità del numero di magistrati e personale amministrativo. Il rischio di un impatto negativo è concreto: il ministero deve scongiurarlo, integrando le figure che mancano e garantendo efficienza nell’interesse dei cittadini, delle imprese e di coloro che prestano in servizio con un carico di lavoro doppio rispetto a quanto previsto”, conclude Novelli.