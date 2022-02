'Otto miliardi senza scostamenti, aiuti a famiglie e imprese'

Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro-bollette e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus.

"In campo quasi 8 miliardi di euro, senza scostamenti", ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa con i ministri dell’Economia Franco, dello Sviluppo economico Giorgetti, della Transizione ecologica Cingolani.

"L'obietitvo è rilanciare una crescita equa e sostenibile e affrontare il mercato del lavoro, combattendo la precarietà. L'intervento diretto supera i 5,5 miliardi, ma si associano interventi volti a sostenere Regioni e Comuni".

"Abbiamo approvato un provvedimento per contenere il costo dell'energia e per sostenere il settore automobilistico: mettiamo in campo quasi 8 miliardi, di cui 6 per l'energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti bilancio", ha precisato Daniele Franco, spiegando il decreto sui rincari energetici.

"L'obiettivo del decreto è sostenere l'economia in questa fase difficile, abbiamo avuto una performance molto positiva nel 2021, ora vediamo un rallentamento dell'attività in Italia e altri Paesi connesso all'evoluzione dei prezzi dell'energia" precisa il presidente del Consiglio.

"Sul mercato del lavoro ci sono buone notizie: il numero degli occupati è cresciuto in Italia fra gennaio e dicembre di oltre 650 mila unità e il tasso di occupazione è aumentato di 2,2 punti percentuali ritornando al livello di prima della pandemia ma ovviamente ci sono delle criticità a cui ci siamo abituati e a cui non dobbiamo abituarci. La maggior parte dei nuovi dipendenti nell'ultimo anno ha firmato un contratto a tempo determinato e solo un quarto ha firmato un contatto permanente".

Valgono circa 5,8 miliardi per il secondo trimestregli interventi sulle bollette. Questi comprendono azzeramento degli oneri di sistema sull'elettricità sia per le famiglie che per le Pmi e le imprese più grandi per 3 miliardi, riduzione dell'Iva sul gas al 5% per circa 590 milioni, riduzione degli oneri sul gas per 480 milioni, rafforzamento del bonus sociale per 500 milioni, credito di imposta per le imprese energivore per 700 milioni e per le imprese gasivore per circa 500 milioni. Nel provvedimento oltre al capitolo energia anche l'automotive e la cessione del credito per bonus edilizi e Superbonus.

Arrivano multe e anche carcerazione per il "tecnico abilitato" che, nelle asseverazioni necessarie per ottenere i bonus edilizi, "espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione", oppure "attesta falsamente la congruità delle spese". La reclusione va da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Pena aumentata "se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri". E' quanto si legge nella bozza del decreto che introduce "misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia".

"Vogliamo eliminare le restrizioni al più presto possibile, ma non abbiamo ancora una road map specifica. E’ mia intenzione delinearla nei prossimi giorni, in modo da dare certezza a tutti da qui alla fine di marzo”, ha poi precisato Draghi, rispondendo alle domande in merito alle prossime misure.