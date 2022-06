'Ovovia la grande Bugia', corteo a Trieste

Il Comitato No ovovia invita la cittadinanza a partecipare alla grande manifestazione contro l'opera, in programma venerdì 17 giugno dalle 17, con partenza in piazza Oberdan e arrivo in Piazza Unità d’Italia.

“La manifestazione - sottolinea William Starc coordinatore del Comitato No ovovia - vuole essere una grande festa per la democrazia, per chiedere a gran voce e tutti insieme maggiore partecipazione nelle decisioni che riguardano la vita dei cittadini”.

Il percorso della manifestazione sarà il seguente: piazza Oberdan, via Carducci, via Geppa, via Roma, piazza Borsa, via Einaudi, piazza Verdi e conclusione e interventi finali in piazza Unità.

La manifestazione sarà animata da una banda di musica balcanica, da canti, tra cui una rivisitazione della canzone triestina “El tram de Opcina” con un testo dedicato all’ovovia e accompagnata da numerosi striscioni e cartelloni che racconteranno i motivi del no all’ovovia.

Il ritrovo in piazza Oberdan alle 17 ha una motivazione importante: sottolineare lo stop del tram di Opicina, decisamente più amato dalla cittadinanza intera rispetto all’inutile, impattante e insostenibile progetto dell’ovovia. Un’infrastruttura che ha un valore storico e anche turistico immensamente superiore e che preserva l’identità del territorio.

Il punto di arrivo è invece sotto le stanze del potere, dove il progetto è stato concepito ma dove non ha mai ancora trovato la possibilità di un reale confronto politico, né all’interno del Consiglio comunale, né con la città stessa. Qui si susseguiranno gli interventi delle associazioni e dei gruppi aderenti al Comitato che chiuderanno la manifestazione.