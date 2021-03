'Pandemia e vaccini, una relazione insoddisfacente'

"La relazionedi Riccardi e Fedriga sull'andamento della pandemia e le vaccinazioni è stata assolutamente insoddisfacente", dichiara il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

"Non solo Riccardi ha dedicato troppo tempo a disquisire sui post a lui ostili trovati in rete (forse l'Assessore alla sanità in questo momento dovrebbe occuparsi d'altro) ma non ha minimamente toccato il tema molto serio della sospensione dell'attività chirurgica anche oncologica a causa di una situazione fuori controllo. Non ha nemmeno affrontato la grave carenza di personale e il problema degli straordinari di personale ormai allo stremo".

"Circa il piano vaccinale Fedriga e Riccardi hanno dichiarato che hanno seguito le indicazioni del governo, anche se poi hanno dichiarato che ciò non è sempre avvenuto. Riccardi e Fedriga hanno poi snocciolato un piano vaccinale molto complesso e inevitabilmente confuso. Le gravi preoccupazioni sulla rapidità delle vaccinazioni delle fasce più anziane della popolazione e sulle persone fragili e coloro che le accudiscono non sono state fugate" conclude Honsell.