'Parchi fotovoltaici, tutelare il suolo'

“Chiediamo subito alla Regione una legge che regolamenti la creazione di grandi impianti fotovoltaici e freni il consumo di suolo, soprattutto agricolo. Un problema che rischia di scatenare un far west, anche e soprattutto nei piccoli comuni, così come successe anni fa con il proliferare degli impianti di biogas”. Questo il grido d’allarme lanciato da Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda e rappresentante regionale Anci per i piccoli comuni.

“Manca una legge che regoli il posizionamento di impianti fotovoltaici. Ad ora questi possono essere realizzati indifferibilmente e con urgenza, indipendentemente dal Piano Regolatore comunale. Il territorio deve quindi subire questi impianti, grandi anche 15 ettari, senza poterne ostacolare l'approvazione. La Regione dovrebbe legiferare con la massima urgenza, limitando assolutamente il consumo di suolo e regolamentando i fotovoltaici agricoli. I piccoli comuni sono isolati e rischiano di subire grandi progetti e insediamenti senza poter contrappone nessuna eccezione né ambientale né di tutela del paesaggio”.