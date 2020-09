'Pari opportunità, sostenere la famiglia per eliminare le differenze'

"Il Covid non ha fatto altro che ampliare le diseguaglianze che nella nostra società erano già presenti. In questo contesto, quando l'organizzazione dello Stato riesce a essere più forte sul piano dell'attenzione al sociale - offrendo una concerta opportunità di partecipazione alle donne - le differenze, le discriminazioni e le violenze sono più facili da estirpare". Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'assessore regionale a Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen nel corso dell'incontro dedicato a "La violenza contro le donne ai tempi del Covid" a cui ha partecipato anche il ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti.

Nel corso dell'evento sono stati presentati i risultati preliminari di una ricerca condotta dalla docente di Psicologia sociale, Patrizia Romito, del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Trieste. Tra gli esiti dello studio, l'impatto dell'isolamento domiciliare a seconda che la donna abbia convissuto o meno con il partner violento: nel caso non ci sia stata una condivisione degli stessi spazi il lockdown risulta aver avuto un risultato definito quasi "protettivo".

Nell'ottica in cui l'integrazione sociale diventa determinante per la parità di genere e la prevenzione delle violenze, uno strumento giuridico che, secondo l'assessore, diventerà strategico è la nuova legge sulla famiglia che la Regione Friuli Venezia Giulia varerà entro l'anno al termine di un percorso partecipativo. L'inizio di questo iter comprende la convocazione degli Stati generali dedicati al tema della famiglia, il cui inizio è previsto per la prossima settimana.

Un altro strumento legislativo che interverrà sul fronte della parità di genere è la revisione della normativa sul lavoro, al cui interno sono configurati una serie di interventi puntuali: tra questi, i fondi per la prima infanzia, l'accompagnamento professionale per donne vittime di violenze e gli incentivi mirati all'assunzione di madri con figli sotto i 5 anni.

Per quel che riguarda le iniziative portate avanti dalla Regione in questa legislatura, è stato sottolineato l'aumento dello stanziamento destinato alle politiche di contrasto alle violenze di genere, passato da 1.277.772 di euro del 2018 a 1.921.789 euro del 2020.

"I dati hanno messo in evidenza un fenomeno drammatico, che ancora nel nostro Paese è troppo presente, sono dati che dicono di un aumento di una violenza domestica subita. E' fondamentale continuare a lavorare nella costruzione di reti di comunità a favore delle donne", ha detto il ministro Bonetti. "C'è un dato devastante: sono diminuiti gli omicidi, tranne quelli contro le donne. I femminicidi in ambito domestico sono un fenomeno troppo presente, strutturalmente presente nel nostro Paese. Ma i dati di aumento di richieste al 15.22 ci dicono di una fiducia che le donne cominciano ad avere verso una comunità che le può accogliere. Una donna ha il coraggio di chiedere aiuto quando subisce violenza se sa che questa richiesta trova dall'altra parte qualcuno che la può aiutare".

Per Bonetti, "è fondamentale continuare a lavorare non solo nella sensibilizzazione del mondo femminile ma nella costruzione di reti di comunità che mettano insieme tutti i livelli: forze dell'ordine, tema della salute, tema della scuola, rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, rete delle istituzioni territoriali. Solo attraverso questo lavoro di collettività e comunità possiamo offrire una speranza concreta alle donne per uscire da questa tragedia".