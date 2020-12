'Paularo, avviare subito il recupero dell’Albergo Impero'

"A Paularo il gruppo Lega esorta il Sindaco: si attivi per chiedere una proroga dei termini di conclusione degli interventi e per la rendicontazione del contributo regionale di 400.000 euro per il recupero dell’Albergo Impero. Sono passati ormai due anni da quando la Giunta regionale ha decretato il finanziamento per l’acquisizione e la realizzazione del primo stralcio dei lavori volti al recupero di una struttura che, da molti decenni, si presenta in stato di abbandono e, soprattutto, rappresenta un potenziale pericolo per la pubblica incolumità", denuncia il referente della Lega di Paularo, Igor Gortan.

“Così, non solo rischiamo di perdere un contributo di 400.000 euro su un investimento totale di 630.000 - spiega Gortan - ma continuiamo ad aggravare il degrado architettonico lungo la principale via di Paularo. La richiesta non è campata in aria, ma è motivata dall’assenza di un atto di concessione di proroga da parte della Regione. Capisco che ci siano stati problemi con il personale o di altro genere in passato, problemi che magari persistono tutt’ora, ma visto l’impegno del vicepresidente del consiglio regionale Mazzolini che, nel 2018, si è speso per lo stanziamento da parte della Giunta regionale dei fondi necessari per il primo passo verso la rinascita dell’albergo, credo che l’amministrazione possa sacrificare un po’ di tempo per inoltrare agli uffici regionali una semplice richiesta di proroga dei termini fissati al 31/12/2020 per l’ultimazione dei lavori".

“L’albergo Impero – prosegue Gortan - è posizionato esattamente al centro della via principale del paese ed è davvero desolante vedere una struttura così imponente e allo stesso tempo impattante, “sbriciolarsi” e rovinare esteticamente il fulcro delle attività commerciali di Paularo dove i turisti che frequentano la vallata sono obbligati a passare. Lasciando le cose come stanno, a Capodanno vedremo perdere l’ennesima opportunità di recupero della struttura. Perché ennesima? Le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi periodi non hanno dato sufficiente importanza alla questione, lasciandosi scappare le linee di finanziamento attivate e non hanno sensibilizzato le amministrazioni regionali sulla tematica".

"Nel 2019, noi del gruppo Lega Paularo, siamo riusciti a entrare in contatto con un imprenditore che si era reso disponibile a investire non solo sulla struttura ma anche sul 'contorno', ovvero sull’offerta turistica che attualmente a Paularo è carente. Purtroppo, l’amministrazione comunale si è lasciata scappare anche questa occasione in cui il soggetto proponente era disposto a spendere di tasca propria ben tre milioni di euro con progetti già illustrati durante i vari incontri e in fase preliminare, per una chiara e sicura prospettiva di sviluppo per il futuro".

"Il gruppo, quindi, non trova attenuanti su tale mancanza che rischia di veder sfumare un'importante e forse irripetibile occasione per la comunità. Speriamo – conclude Gortan – che l’amministrazione colga il messaggio che abbiamo depositato in comune e che si attivi per la richiesta di proroga. Nelle mie parole, condivise dal gruppo, non si ravvisi un tono polemico perché la nostra intenzione è quella di ottenere un risultato vitale per Paularo, non sicuramente alimentare ulteriori discussioni. Il problema, infatti, lo solleviamo noi, ma è evidente a tutti", conclude Gortan.