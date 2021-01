'Pd e M5s spaccati, Governo senza idee'

“Ancora una volta, sulle grandi opere le forze che sostengono il Governo Conte hanno poche idee e confuse. La Lega al Parlamento Europeo ha presentato un emendamento alla Revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T), che invitava la Commissione ad accelerare il completamento dei progetti transfrontalieri strategici e le relative infrastrutture di accesso. Mentre il Pd ha votato a favore, così come il centrodestra compatto, il M5s purtroppo si conferma per l'ennesima volta il partito del ‘No’, contrario a un’opera fondamentale per il nostro Paese. Senza idee per il futuro dell’Italia, senza una visione per il futuro delle infrastrutture che possano agevolare il rilancio dell’economia nell’interesse di imprese, lavoratori, famiglie. Zero prospettive: e questi sarebbero quelli che vorrebbero governare il Paese? Gli italiani meritano di meglio”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi.