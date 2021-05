'Pedofilia, una piaga che si combatte con la prevenzione'

"La pedofilia è una vera e propria piaga che va combattuta con tutte le energie, puntando con forza sulla prevenzione e non soltanto sulla repressione". E' questa la riflessione di Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, nella Giornata nazionale dedicata alla lotta contro pedofilia e pedopornografia.

"I dati diffusi in questi ultimi mesi - prosegue Zanin - sono un potente campanello d'allarme: la pandemia ha reso necessari contatti on line sempre più frequenti, avvicinando molti bambini al computer, e questo purtroppo si è tradotto in una crescita esponenziale dei reati di pedopornografia. La Polizia postale, che va ringraziata per il suo costante impegno, indica un aumento del 132 per cento dei casi trattati nel 2020, e sono percentuali davvero inquietanti".

Questo triste fenomeno, ribadisce il presidente dell'Aula, chiama in causa tutta la società civile: "Famiglie e scuola possono e devono svolgere un fondamentale ruolo educativo - è l'invito di Zanin - per contrastare questo tipo di reati, e il recente incontro organizzato dal Garante dei diritti della persona, dedicato in particolare al cyberbullismo, ha fornito preziosi suggerimenti agli educatori del Friuli Venezia Giulia".