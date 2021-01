'Per gestire l'emergenza serve un Governo stabile'

"Si deve ascoltare il grido di allarme che viene dal mondo della sanità per un Governo stabile, in grado di affrontare l’emergenza e di progettare una nuova risposta alle esigenze di salute dei cittadini. Non va sottovalutato che, mentre il Covid imperversa, rimangono presenti anche tutte le altre patologie con i bisogni di risposte dal sistema sanitario". È l'appello del membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, in relazione alle posizioni espresse dal centrodestra regionale sulla situazione politica nazionale.

"Mentre realtà come l'Azione cattolica e la Fuci chiedono scelte in linea con il senso di responsabilità richiamato dal Presidente della Repubblica - aggiunge Spitaleri - nella Lega regionale si ripete il ritornello 'elezioni, elezioni', che non fa fare un passo nella lotta al Covid".

Per Spitaleri "vanno affrontati con coraggio i venti di crisi e va riposto al centro, con i progetti per il Recovery plan, anche un ragionamento pacato sul MES, come uno dei supporti necessari al futuro della salute del nostro Paese".