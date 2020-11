'Per il Fvg la chiusura degli impianti sciistici è come una valanga'

"Non riaprire gli impianti sciistici è follia pura. Per il Fvg questa decisione è come una valanga. Si abbatterà senza pietà sulle nostre comunità e attività montane, che aspettavano con trepidazione e speranza la stagione invernale per rialzarsi. Ha ragione il presidente Fedriga: riaprire sulla base di protocolli precisi sarebbe una scelta di assoluto buon senso. Così, invece, il governo Conte decreta la fine dei nostri territori montani. Il rischio che la gente vada in Austria è più che concreto, visto che il governo Kurz ha già detto che non ci pensa per nulla a bloccare gli impianti sciistici. Ancora una volta questo esecutivo sciagurato pensa a risollevare l'economia degli altri Paesi invece che quella italiana. Vergogna". Così la deputata friulana della Lega, Vannia Gava.