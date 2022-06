'Per il Pnrr è già corsa contro il tempo'

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza impone tempi definiti e rapidi di esecuzione degli interventi. Obiettivo che i Comuni, se non innovano la propria governance e organizzazione rischiano di mancare, con la conseguenza di non riuscire a rispettate gli impegni assunti e nel caso di mancata realizzazione, per esempio di un’opera pubblica, di dover restituire le risorse.

È il rischio segnalato durante il convegno formativo “Pnrr, il ruolo e le opportunità per gli enti locali” organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Udine e dalla sezione regionale dell’Ancrel.

“L’importanza della velocità di attuazione è stata rimarcata recentemente dal governo che con un decreto di fine aprile ha inteso accelerare il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr – ha detto in apertura la nuova presidente dell’Odcec Micaela Sette – per questo gli enti locali sanno che sono responsabilizzati a fare la loro parte per cambiare l’Italia e l’Europa”.

Di “strumento straordinario con risorse epocali” ha parlato Dorino Favot, presidente di Anci Fvg, mettendo in luce come alla nostra regione siano destinati 1,3 miliardi di euro, di cui 900 milioni per le iniziative dei singoli Comuni.

“Non possono però essere solo i Comuni a correre” ha commentato Giulio Bernetti, direttore della Pianificazione territoriale del Comune di Trieste, che illustrando gli importanti progetti finanziati dal Pnrr nella città giuliana ha segnalato una certa lentezza da parte dei Ministeri, unici titolari nella gestione dei fondi. “Le cabine di regia devono avere non solo un ruolo di coordinamento, ma anche di ascolto delle esigenze e dei problemi dei Comuni” ha aggiunto Bernetti.

La parola è passata poi all’Ancrel Fvg. “Siamo molto preoccupati perché molti enti adottano un approccio superato dalla normativa comunitaria che si deve studiare – ha dichiarato la presidente regionale Rosa Ricciardi – i progetti devono avere la capacità di guardare al futuro e di farlo assieme agli altri Comuni dello stesso territorio. Fondamentale diventa l’autovalutazione della capacità amministrativa e la riorganizzazione dell’attività lavorativa di una struttura tecnica adeguata, perché la tempistica fissata per la realizzazione dei risultati non potrà avere proroghe”.

Ricciardi assieme alla collega sarda Maria Carla Manca ha quindi presentato la ‘guida’ appena pubblicata per orientare amministratori locali e funzionari nei giusti passi da fare per l’avvio, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti finanziati dal Pnrr. Il ‘manuale’ chiarisce l’utilità del controllo amministrativo-contabile che il revisore può svolgere collaborando alla impostazione e raccolta della documentazione da presentare ai diversi monitoraggi semestrali e alla rendicontazione finale.

L’Ancrel ha infine presentato in anteprima una iniziativa che può portare il Friuli-Venezia Giulia ancora una volta a distinguersi come laboratorio di innovazione a livello nazionale: il Premio Taurian.

“L’iniziativa è dedicata alla memoria di Guido Taurian, revisore dei conti, prematuramente scomparso, che ha vissuto la sua professione come una missione al servizio della comunità amministrata, svolgendo un ruolo importante di formazione nei confronti dei colleghi più giovani – ha ricordato Ricciardi -. Vogliamo che i revisori dei conti spieghino i risultati della gestione con un linguaggio meno ragionieristico, più chiaro e comprensibile ai consiglieri comunali e ai cittadini. Il premio intende incentivare un rapporto collaborativo tra organo di revisione e amministratori locali, andando a premiare la migliore relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2022”.

Nella foto, da sinistra Giulio Bernetti, Rosa Ricciardi, e Micaela Sette