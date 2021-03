'Per l'emancipazione femminile c'è ancora molto da fare'

"La ricorrenza dell'8 marzo è il simbolo che unisce tutte le donne italiane che attraverso le loro esperienze, azioni ed esempi in famiglia, nel lavoro, nel volontariato e nelle istituzioni, hanno contribuito a costruire l'Italia di oggi e quotidianamente continuano a sostenere lo sviluppo della nostra società e della nazione". Lo afferma in una nota il Gruppo della Lega in Consiglio regionale, in riferimento alla Giornata internazionale dei diritti della donna.

"Per traguardare la parità di genere - prosegue la nota del Carroccio - non basta proclamarsi progressisti a parole e non esserlo nei fatti. Occorre garantire concretamente a chiunque le stesse opportunità, valorizzando competenze, serietà e impegno, prima ancora di considerare freddi rapporti numerici".

"In occasione di questa importante ricorrenza - concludono gli esponenti regionali della Lega - rivolgiamo un pensiero a tutte le donne vittime di violenza e femminicidio. Rimarchiamo, infine, che il mancato rispetto della donna è inconcepibile e inconciliabile con i principi cardine della nostra società libera, democratica, occidentale e moderna".