'Per la fase due servono misure chiare e attuabili'

Continua l'interlocuzione tra Regione e Governo in vista della fase due. E uno dei temi al centro del confronto è quello dei conti. "Stiamo conducendo una battaglia con le altre Regioni, in particolare quelle a statuto speciale, perchè, per garantire i servizi, servono le risorse", ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, intervenuto in diretta a EconoMyFvg su Telefriuli. "L'Autonomia prevede le compartecipazioni ma, con il crollo del Pil stimato, rischiamo di perdere circa 700milioni di euro. Questo significa che potremmo non riuscire a far fronte alla spesa corrente, ovvero capitoli come sanità, comuni e trasporto pubblico per i quali le Regioni non possono fare debito. La nostra proposta? E' quella che lo Stato rinunci al contributo straordinario, che già avevamo ritoccato grazie all'ultimo patto".

In vista della riapertura, "accanto alla sicurezza nelle imprese servono misure chiare nell'ambito della mobilità e dei trasporti. Su questo sta lavorando anche la task force regionale: per coniugare salute e lavoro, servono disposizioni chiare e attuabili", prosegue ancora Fedriga.

"Sulle scuole, specie quelle frequentate dai più piccoli, sebre molta cautela, perchè non possiamo immaginare che i bimbi tengano le distanze tra loro. Ai genitori che torneranno al lavoro, però, dobbiamo dare una soluzione per la gestione dei figli: in Germania hanno deciso di riaprire gli istituti solo per le famiglie che non hanno alternative, accogliendo quindi un esiguo numero di bambini. Potrebbe essere un'idea, ma sono tutte misure da concordare con lo Stato. Deve esserci coordinamento e decisioni condivise perchè non possiamo immaginare, ad esempio, che il Fvg prenda una strada e il Veneto un'altra".

"Proprio sulle scuole, ricordo che qui abbiamo deciso di chiuderle fin da subito. Oggi, guardando al percorso fatto fin qui, penso che forse sarebbe stata più utile una forte chiusura nazionale da subito, senza gradualità, per poi riaprire prima", continua Fedriga.

Un altro dei temi caldi è quello delle case di riposo: "Purtroppo si sono dimostrate un punto critico in tutta Europa, anche perchè accolgono persone che, per loro natura sono più fragili. Nella nostra regione abiamo visto come le strutture più grandi abbiano in generale risposto meglio, mentre le piccole hanno fatto più fatica, anche per una questione di spazi. Fin da subito noi abbiamo fornito linee guida chiare, in particolare alle strutture private. E dove si sono riscontrati problemi, abbiamo portato le aziende sanitarie direttamente all'interno delle case di riposo".

"Sulla nave-ospedale? Mi astengo da 'commenti da virologo o epidemiologo'. Lascio la decisione a chi è competente. Sul tema abbiamo assitito a un dibattito politico surreale. Quindi chiedo di usare senso di responsabilità e non fare speculazioni, anche perchè stiamo parlando della vita di persone anziane. Seguiamo le indicazioni degli esperti, altrimenti rischiamo di fare dei danni".

Un altro nodo per la ripresa sarà quello delle mascherine: "Dobbiamo trovare una soluzione per la quale garantiamo sicurezza, ma non togliamo presidi al mondo sanitario. Attendiamo indicazioni su quali dispositivi servano per ogni tipologia di lavoro. Ricordo che le mascherine FFp2/3 non servono per andare a passeggio, anzi rischiano di essere pericolose perchè proteggono chi le indossa, non gli altri. In linea di massima, credo che la mascherine sanitarie vadano riservate agli ospedali e alle strutture sanitarie, mentre le altre, a partire da quelle lavabili che sta consegnando la Protezione civile, siano sufficienti per il resto della popolazione. Questo, però, non esclude altre due misure chiave, ovvero mantenere comunque le distanze e lavare spesso le mani".

Quando arriverà l'App? "Come sapete, il Governo non permette quelle regionali. La nostra di fatto era pronta e a costo zero. Ho chiesto, però, che sia lanciata prima del 4 maggio, per dare il tempo alle persone di scaricarla. Va chiarito il tema della privacy, che la nostra tutelava, come immagino farà anche quella nazionale. L'idea è che il sistema lavori per sostituire le indagini finora fatto dal Dipartimento di prevenzione per ricostruire le catene dei contatti. A chi pone il tema dei dati, infine, ricordo che con tutte le App maggiormente usate già li diamo, senza porci il problema e senza nemmeno sapere come saranno gestiti...".

"Sul rapporto Stato/Regione - conclude Fedriga - credo che la devoluzione di competenze abbia funzionato bene dove le Amministrazioni hanno lavorato bene... A chi accusa la Lombardia chiedo: se l'epidemia fosse scoppiata con la stessa violenza altrove, quali sarebbero state le conseguenze? In questa fase, insomma, bisogna avere cautela anche nelle valutazioni e non usare come una clava politica la pandemia...".