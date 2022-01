'Per la scuola servono screening e tracciamento'

“La scuola in Friuli Venezia Giulia riparta con un adeguato programma di screening e tracciamento”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, in vista della ripresa dell’anno scolastico dopo le vacanze natalizie.

“Non basta una fotografia della situazione di partenza, vista la continua evoluzione della situazione legata ai contagi. Serve un monitoraggio costante, ad esempio con tamponi periodici per gli insegnanti. Lasciare il controllo all’iniziativa individuale sarebbe un’indicazione troppo vaga, tanto più in un momento come questo”.

“Insieme allo screening, con la ripartenza della scuola è necessaria una maggiore capacità e velocità di somministrazione dei vaccini, considerata anche l’alta percentuale di insegnante che deve ancora ricevere la terza dose – conclude Capozzella -. Ma per farlo, occorre investire per incrementare il personale”.