“L’emergenza pandemica ha esacerbato le disuguaglianze e ha impoverito le nostre famiglie: sono necessari interventi coordinati tra le legislazioni europee”. Lo ha detto oggi la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, intervenendo alla Conferenza interparlamentare sul tema “Per un'Europa sociale ed equa” promossa dalle commissioni Lavoro e affari sociali e Sviluppo e cooperazione economica del Bundestag, nell'ambito della presidenza tedesca del Consiglio dell’Ue.

Illustrando gli “strumenti messi a punto in Italia per aiutare le famiglie, i lavoratori e le imprese nell’emergenza pandemica”, Serracchiani ha citato il divieto di licenziamento e “l’ampliamento della protezione sociale attraverso l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi”. Tra le riforme in corso di elaborazione, la parlamentare ha indicato la previsione di “un ammortizzatore sociale universale" e di un "salario minimo", in sintonia con quanto deliberato dalla Commissione europea.

A proposito degli effetti del lockdown sulle donne, Serracchiani ha segnalato la scomparsa di 470mila posti di lavoro pari al 55,9% del totale e la crescita del numero delle donne che “lasciano il lavoro o rinunciano a cercarlo”.