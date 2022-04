'Perché Gorizia non festeggia il 25 aprile'

"Il fatto che Gorizia, o meglio, la Venezia Giulia non festeggi il 25 aprile per molti, ancora oggi, è motivo di critica e polemica", commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

"Ma solo perché c'è ancora chi, incredibilmente, si ostina a negare quei terribili 40 giorni che, a guerra finita, travolsero anche la nostra città, con rastrellamenti e deportazioni da parte delle truppe titine di oltre 700 goriziani mai più tornati alle loro famiglie. Atti che ferirono profondamente la nostra città non meno barbari e inumani di quelli perpetrati dai nazifascisti. E la condanna degli atti degli uni e degli altri non può che essere totale e senza tentennamenti o giustificazione alcuna".

"Ed è per questo che la storia di Gorizia, quella vera, va ricordata e insegnata nelle scuole perché la nostra città, che volle fortemente rimanere italiana e pagò più di tutti la sconfitta dell'Italia, perdendo metà del suo territorio, con tutto ciò che ne seguì, merita rispetto, senza se e senza ma. Gorizia ha saputo reagire e ricostruire un rapporto con la popolazione d'oltre confine, a sua volta vittima del dramma della guerra e delle violenze subite dal nazifascismo. Siano riusciti, con sofferenza ma anche con orgoglio e determinazione a guardare avanti, per i nostri figli, per noi stessi, perché bisogna coltivare la speranza e non l'odio".

"Lo abbiamo fatto concretamente rispettando la diversità, anche della memoria, degli uni e degli altri. Purtroppo questo non sta accadendo in altri confini, quelli ucraini, con il concreto rischio di generare altri focolai in altre regioni del mondo, come i Balcani e Taiwan. Il valore della democrazia, della libertà, della tolleranza e del rispetto Gorizia e i goriziani ce l'hanno nel Gna ed è il nostro orgoglio più grande e per questo possiamo capire ancora di più il dramma che si sta vivendo in Ucraina. Auguro davvero che questo possa essere un 25 aprile di profonda riflessione".

Il sindaco ripropone una parte del suo intervento nel quale spiega perché Gorizia non festeggia il 25 aprile.

Il 25 aprile in tutto il Paese si festeggia la Liberazione dal giogo nazifascista, resa possibile grazie anche al generoso apporto e sacrificio di tanti uomini e donne che, imbracciarono il fucile o collaborando nei più svariati modi, aderirono a quella lotta partigiana che combatté per affrancare l’Italia dal servaggio delle dittature nazifascista, che condanniamo.

Nella Venezia Giulia, diversamente che nel resto del Paese, in questi giorni del ’45 non vi è stata alcuna liberazione, bensì una terribile e brutale occupazione delle truppe comuniste del maresciallo Tito, ancor più condannabile perché avvenuta a guerra finita e per giunta su cittadini inermi.

Se non fossero entrate le truppe titine, Gorizia sarebbe stata realmente liberata da quelle neozelandesi (e allora sì che avremmo festeggiato la liberazione, come nel resto del Paese!), che, invece, furono rallentate dai titini proprio per poter vantare diritti di occupazione al tavolo dei vincitori, che come noto avrebbero voluto occupare la Venezia Giulia fino al Tagliamento.

Per snazionalizzare rapidamente Gorizia e per soffocare sul nascere ogni tentativo di ribellione dal 2 maggio iniziò il rastrellamento di tutti coloro che potevano rappresentare un pericolo per le aspirazioni annessionistiche di Tito. Tra questi la burocrazia goriziana e chi aveva manifestato con eccessivo entusiasmo la propria italianità. Tra i tanti citiamo anche due noti esponenti della Resistenza non comunista, il socialista Licurgo Olivi e l’azionista Augusto Sverzutti. Queste vittime onoreremo, insieme alla associazione delle famiglie delle vittime di deportazione a guerre finita, il 3 maggio al Parco della Rimembranza.

Il 25 aprile questo rappresenta per i goriziani e per tutti i giuliani, e non certo la liberazione, che, invece, avverrà dopo i cosiddetti “quaranta giorni di terrore”. Tanto rispettiamo e onoriamo quei partigiani che combatterono per la libertà, quanto condanniamo quei partigiani che, invece, combatterono per asservire la Venezia Giulia allo straniero e sanguinario regime comunista titino.