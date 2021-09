'Pericolo monopattini, servono nuove regole'

“Ormai è chiaro che quanti hanno voluto favorire la diffusione di monopattini elettrici con intenti “ecologisti” non hanno pensato per nulla alla sicurezza di quanti li utilizzano lungo strade e piste ciclabili e degli altri utenti della strada. È ora di stabilire regole certe e precise per l’utilizzo di questi mezzi, se non vogliamo che gli incidenti gravi si moltiplichino”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), prima firmataria di una proposta di legge nazionale che introduce “modifiche ai commi 75 ter e 75 quater dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, al fine di rafforzare alcune regole sulla circolazione in sicurezza dei monopattini elettrici. Dalla fine del 2019 – continua - l’acquisto di questi veicoli è stato incentivato per scelta del governo giallorosso. Con la loro diffusione, è nata anche una nuova categoria di incidenti e ora i cittadini chiedono più sicurezza. Alcune regole ci sono, ma vengono spesso eluse e, in definitiva, non sono sufficienti”.

“Con questa proposta di legge nazionale – spiega la consigliera forzista - si vuole introdurre l’obbligo di stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, limitare la conduzione dei monopattini alle persone maggiorenni e introdurre l’obbligo di usare il casco protettivo”.

“I dati parlano chiaro – aggiunge Piccin -. Da maggio a dicembre 2020 (fonte Istat-Aci, 22 luglio 2021), gli incidenti stradali che coinvolgono almeno un monopattino elettrico con lesioni a persone sono stati 564: tra questi si conta un decesso, la prima vittima in Italia. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino ammontano a 518, i conducenti illesi a 58, i feriti tra i pedoni investiti da questi mezzi 33 e i feriti su altri veicoli 44. Nel 2021, sono già cinque le vittime, di cui l’ultima di soli 13 anni”.

“Una regolamentazione dell’utilizzo di questi veicoli è sacrosanta – conclude la deputata Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia -. L’esigenza emerge chiara anche dalle città del Friuli Venezia Giulia, a partire da Trieste, dove le tradizionali problematiche della mobilità ora si intrecciano con quelle causate dall’uso senza regole dei monopattini elettrici. Una volta che la proposta di legge nazionale sarà vagliata dal consiglio regionale, mi farò promotrice della sua discussione alla Camera”.