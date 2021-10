'Pericoloso coccolare il fascismo'

“La storia ci insegna che è pericoloso coccolare o anche solo tollerare il fascismo. Non sottovalutiamo l’ostinazione con cui la leader Meloni e tanti suoi caporioni territoriali di FdI si rifiutano di far proprio e di esprimere a chiare lettere il principio antifascista che fonda la nostra Repubblica. E’ un silenzio che ha un significato ben preciso, su cui dovrebbero meditare anche gli alleati di quel partito”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, commentando i casi che coinvolgono eletti di FdI alle amministrative.

“Il caso del consigliere comunale ritratto nel saluto romano ed eletto con FdI a Trieste – evidenzia Serracchiani - si inserisce in una serie ormai nutrita di casi analoghi, che Meloni non può più nascondere nel ripostiglio del folklore. Forse l’allenatore del pugile nazi-tatuato, anch’egli in lista a Trieste, era sconosciuto? No, come non era sconosciuta la signora Rachele Mussolini a Roma. Sgombriamo il campo dagli equivoci: questo si chiama fascismo”.