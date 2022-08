'Personale Covid della scuola, un centinaio senza stipendio'

"Sono almeno un centinaio i lavoratori della scuola del Friuli Venezia Giulia, docenti e personale Ata, assunti lo scorso anno scolastico nella quota dell’organico ‘Covid’, senza stipendio da tre mesi". Lo denuncia Ugo Previti, segretario regionale della Uil Scuola Friuli Venezia Giulia, chiedendo con forza che si ponga subito rimedio a una situazione non più tollerabile.

“Lo stipendio di aprile è stato pagato nel mese di luglio. Non c’è traccia di quello di maggio e giugno. Il problema – spiega Previti – è che molti di loro non riescono neppure a chiedere la Naspi o la disoccupazione non avendo le buste paga. Sono tre volte beffati”.

Sono invisibili? “Per la politica pare di sì, ma non per la Uil Scuola”, punta il dito il segretario, sottolineando come il problema non venga preso in considerazione in questo periodo di campagna elettorale in cui si sentono le proposte più disparate, ma a nessuno pare interessare il problema del personale ‘Covid’ della scuola.

"Appare gravissima la situazione denunciata dai sindacati sui mancati e ritardati pagamenti dei contratti del personale che fu assunto nella Scuola per fare fronte alle criticità del Covid”, denuncia Furio Honsell di Open Sinistra Fvg. “Avevamo già in passato espresso la preoccupazione della tutela di questi lavoratori, costretti a essere precari, ma ciò nondimeno indispensabili per il buon funzionamento di una delle più importanti istituzioni statali pubbliche quale è la Scuola. Alcuni di questi lavoratori hanno dovuto anche interrompere gli studi pur di fornire questo servizio alla comunità”.

“Trattare in questo modo dei lavoratori è gravissimo anche perché non è chiaro quale sarà l'andamento e le modalità dell'attività scolastica in autunno. E il paese non si può più permettere che la Scuola sia ritenuta secondaria come è avvenuto in questi anni di pandemia. Come Open Sinistra Fvg intendiamo fare un'interrogazione per sollecitare il Presidente Fedriga a prendere posizione attraverso la Conferenza delle Regioni al riguardo”, conclude Honsell.