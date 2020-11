'Personale sanitario, serve trasparenza'

"Nella lotta al covid il personale sanitario riveste senza dubbio un ruolo di assoluta centralità. Per questo è necessario che non ci siano ombre o dubbi che invece i recenti dibattiti stanno evidenziando. All'assessore Riccardi chiediamo di fare chiarezza sui numeri del personale, sui tempi e modalità assunzionali, e su che cosa impedirebbe le stabilizzazioni, considerato che a fronte del decreto Calabria la situazione pareva essersi sbloccata". Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro a margine della conferenza stampa durante la quale il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi hanno illustrato gli ultimi dai relativi all'emergenza covid in Fvg.

"Le agitazioni sindacali, i presìdi dei lavoratori della sanità di quest'ultimo periodo devono trovare delle risposte. Per questo chiediamo un'operazione trasparenza in cui l'assessore Riccardi abbia la possibilità di chiarire quali sono le regole che dovrebbero cambiare, come ha riferito in conferenza stampa, per permettere la stabilizzazione del personale ora impiegato a tempo determinato o con contratti precari. Sono sicuramente positive le novità sui nuovi tamponi salivari, soprattutto nella misura in cui si potrà liberare personale sanitario per destinarlo altrove. Tuttavia è necessario dare una stabilità a questi e altri operatori, andando oltre gli orizzonti dell'emergenza covid".