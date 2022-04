'Pettarin abbia il coraggio di dimettersi da parlamentare'

Fratelli d'Italia prende le distanze dalle recenti affermazioni del deputato Guido Germano Pettarin, invitandolo a dimettersi dal ruolo di parlamentare. "Un tradimento in tutti i sensi, in prima battuta molto velato, ma che appare ogni giorno più evidente man mano che si avvicinano gli appuntamenti elettorali", commenta Francesca Tubetti, coordinatrice provinciale del partito di Giorgia Meloni.

"Giova ricordare che l'onorevole Pettarin è stato eletto nel collegio uninominale con i voti di quei partiti a cui oggi volta le spalle e dai quali prende con decisione le distanze. Se non si riconosce più nella coalizione che l'ha sostenuto, faccia un atto di... 'Coraggio' e abbia la dignità di rassegnare le proprie dimissioni da parlamentare. Se oggi è alla Camera è anche grazie ai voti di Fratelli d'Italia e per il nostro partito questo comportamento è inaccettabile, soprattutto per il rispetto che si deve ai nostri elettori".

Affondo anche da parte della compagine comunale di Fratelli d'Italia, formata dagli assessori Gatta e Del Sordi, con i consiglieri Cosma, Braulin e Zorzenon: "Fino a quando è stato nell'esecutivo non ci sono giunte mai osservazioni sull'operato. Dopo essere stato eletto in Parlamento, ha iniziato a muovere critiche sempre più pretestuose e pesanti al sindaco Ziberna e alla sua giunta, arrivando a formulare proposte completamente campate in aria come quella di una città unica tra Gorizia e Nova Gorica, impossibile da realizzare sotto il profilo amministrativo e istituzionale. Dopo settimane di melina, in questi giorni è uscito allo scoperto, ammettendo che pare orientato a sostenere un candidato contro la stessa coalizione che gli ha consentito di essere eletto alla Camera".