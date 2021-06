'Piancavallo depotenziato dalla Giunta'

"Se nel Piano della montagna 365 avevamo registrato una positiva strategia corale di sviluppo dell'intero territorio montano, ora con le nuove risorse previste dalla Giunta regionale troviamo purtroppo un'evidente disparità fra i vari comprensori turistici". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Sergio Bolzonello (Pd), all'indomani dell'audizione dell'assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, in II Commissione sull'aggiornamento della strategia del Piano della montagna 365 alla luce delle nuove linee di indirizzo e delle associate integrazioni economiche previste da delibera di Giunta di maggio scorso.

"Durante la precedente amministrazione regionale, su un bilancio di circa quattro miliardi di euro - ricorda Bolznello -, avevamo destinato e speso 3,8 milioni per gli investimenti su Piancavallo, in un contesto in cui non era possibile accendere mutui. Oggi, a fronte di una nuova flessibilità e di un bilancio di circa sei miliardi, l'investimento non va oltre i 5,2 milioni, di cui 3,4 destinati a una nuova pista di cui non è nemmeno partita la progettazione".

"Inoltre, é estremamente penalizzante il cambio di destinazione dei fondi Eyof (Festival olimpico della gioventù europea), pari a un milione di euro, che inizialmente prevedevano un intervento per rendere accessibile la pista di pattinaggio Palapredieri di Piancavallo, e ora spostati sui campi di gara a Udine. Pur consapevoli che la nuova perizia sui lavori di adeguamento del Palapredieri ha fatto notevolmente lievitare i costi - chiosa il dem -, riteniamo che sia comunque necessario mantenere i fondi necessari per avviare un progetto di manutenzione pluriennale".