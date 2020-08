'Più controlli al Centro islamico di via Marano Lagunare'

In uno degli ultimi controlli effettuati in via Marano Lagunare, nei pressi del centro culturale islamico, gli agenti della Polizia locale di Udine hanno rilevato alcune irregolarità. Nel corso di queste settimane è stata sequestrata, come previsto dal 'Decreto Salvini', un’auto privata con targa tedesca guidata da un conducente con residenza italiana.

Oggi, invece, state elevate quattro multe, da 533,33 euro ciascuna, per violazione dell’ordinanza regionale: le persone in auto non avevano la mascherina, pur non essendo conviventi.

“L’intensificazione dei controlli della Polizia locale nella zona - ha commentato l’Assessore comunale alla sicurezza Alessandro Ciani - si è resa necessaria per le segnalazioni dei residenti che lamentano ormai sempre più spesso situazioni di caos e di degrado, soprattutto durante le giornate di ritrovo della comunità islamica”.

“Per quanto riguarda le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, è importante che i cittadini capiscano che l’inosservanza, oltre a rappresentare un rischio per l’incolumità delle persone che ci stanno attorno, configura un illecito che dev’essere sanzionato”, conclude Ciani.