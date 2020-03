'Più limitiamo i contagi, prima riparte l'economia'

In Fvg è iniziata ieri sera la distribuzione delle prime mascherine, gratuite e lavabili, alla popolazione. Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga, in collegamento in diretta con Rai News 24. “Parliamo di piccole quantità – ha detto Fedriga – ma continua la produzione da parte delle aziende locali e contiam di procedere con le consegne man mano”.

Spazio, quindi, ai temi economici: “In questo momento, in Italia come in Europa, non bisogna più guaradre alla quantità di risorse, ma immetterle subito nel sistema. Se salta l'economia reale, salta il Paese. Ricordo – ha aggiunto Fedriga – che i contributi permettono anche di gestire il sistema sanitario. Bisogna superare la logica dei vincoli o dei lacciuoli”.

Altro tema è quello dei controlli alle frontiere che per il Presidente del Fvg si devono assolutamente fare. “Quando noi, intempi non sospetti, chiedevamo di verificare chi arrivava dalla Cina, ci è stato risposto con il motto 'io abbraccio un cinese'. Non voglio fare polemiche, ma a chi dice che il virus non conosce confini e, quindi, i controlli non servono, io rispondo che, invece, non è questo il momento di tenere tutto aperto. E' adesso che servono i controlli anche perchè credo che non tutti i Paesi siano stati limpidi e trasparenti nel dare le informazioni sul contagio”.

Tornando all'economia, a livello nazionale è in corso un braccio di ferro tra imprese-sindacati dopo la nuova stretta alle attività decisa nel Dpcm del 22 marzo. “Io – spiega Fedriga - sto sentendo più volte a settimana i rappresentanti delle imprese e le sigle sindacali. In questo momento serve un'alleanza, non scontri. Bisogna ascoltare le esigenze ma poi, con l'avvallo scientifico, bisogna fare delle scelte di contenimento del virus. Una volta prese le decisioni serve collaborazione, altrimenti si crea il caos”.

“In merito al decreto", prosegue il governatore Fvg, “penso che avremmo dovuto iniziare dopo i primi casi con una stretta molto forte, a tutela della salute ma anche dell'economia. Più limitiamo i contagi, prima riparte il sistema produttivo. Una lenta agonia non aiuta nessuno. Ma abbiamo visto che anche dopo l'espolosione di casi in Italia, gli altri Paesi hanno atteso pensando, forse, che a loro non sarebbe toccato”.

“In Fvg siamo sotto 'commissariamento' nazionale, quindi non abbiamo grandi possibilità di manovra, ma abbiamo già varato una norma regionale che mette a disposizione 33 milioni per economia e imprese. Ci muoviamo con attenzione per non sprecare risorse ed evitare di sovrapporre misure rispetto al Governo, con il quale c'è massima collaborazione”.

“I numeri non permettono di fare previsioni”, conclude Fedriga, “ma a oggi i dati in Fvg ci dicono che le misure di contenimento adottate subito, prima ancora dei primi casi positivi, stanno producendo risultati in termini di contenimento”.