'Più tempo per spendere le somme dalla rinegoziazione dei mutui'

I Comuni avranno tempo fino al 2024 per utilizzare senza vincoli di destinazione le somme derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, o dal riacquisto di titoli obbligazionari emessi.

È l’obiettivo dell’emendamento a prima firma del deputato M5S Luca Sut, approvato nei giorni scorsi nell’ambito dell’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe. “Con tale proroga concediamo margini temporali più ampi agli enti territoriali, come i Comuni, per impiegare liberamente le risorse legate a questo tipo di operazioni, senza dunque vincolare le somme da esse derivanti al finanziamento della spesa in conto capitale, o all’estinzione di mutui", spiega il pentastellato.

“Penso che in una fase come questa che vede sommarsi alle difficoltà già presenti per la pandemia, anche la piaga del caro-bollette, dare respiro alle Amministrazioni in tal senso costituisca un aiuto importante che, come MoVimento 5 Stelle, non abbiamo voluto far mancare, e di cui beneficeranno anche i Comuni del Friuli Venezia Giulia", conclude il capogruppo M5S in X Commissione Camera.