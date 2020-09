'Plauso al Noava per l'operazione contro chi foraggia i cinghiali'

“Una grandissimo plauso al Noava del Corpo forestale regionale” arriva dalla capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, che commenta la notizia dell'indagine del Nucleo che ha scoperto un'attività di foraggiamento illegale ai cinghiali in una riserva di caccia della pedemontana udinese.

“Da tempo sosteniamo che la pratica del foraggiamento è una pratica dannosa, a maggior ragione quando praticata non a norma di legge – aggiunge Dal Zovo -. Speriamo che i responsabili non solo paghino quanto dovuto, ma che chi li rappresenta prenda le distanze e, laddove possibile, venga impedito loro di cacciare”.

“Un'azione dolosa, per attrarre più cinghiali in modo da poter praticare l'attività di caccia, una barbarie che nel 2020 potrebbe anche non dovere più servire se a mantenere il controllo sui numeri fosse il Corpo forestale regionale – conclude l'esponente M5S -. Mi complimento con il Noava per questa vittoria contro i furbetti”.