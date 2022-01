'Pnrr, al Fvg solo le briciole'

"C'è stato un tempo, qualche decennio fa, in cui il Friuli Venezia Giulia era caratterizzato da un'economia rurale e depressa. Nel corso degli ultimi quaranta anni, grazie all'abilità, lo spirito di sacrificio e la pervicacia dei suoi abitanti, la nostra regione ha conosciuto una importante crescita economica e un miglioramento della qualità della vita tali da farne un modello per l'intero paese. Oggi non vorrei che questa rivoluzione che porta la firma di ognuno degli abitanti del FVG beffardamente danneggiasse le nostre città, escludendole ad esempio dai fondi del Pnrr. Come a dire che dato che qui si vive bene non abbiamo bisogno di finanziamenti per realizzare interventi di grande rilevanza per il tessuto urbano delle nostre città". Lo scrive il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando la tabella di ripartizione dei fondi PNRR relativi al Bando Rigenerazione urbana.

"Non voglio certo alimentare guerre tra nord e sud, ma non è possibile non rilevare il predominio delle regioni meridionali nell'assegnazione dei finanziamenti e la scarsa considerazione del nord-est, e in particolare del Fvg. Si dirà che le periferie delle città meridionali hanno maggiorente bisogno di aiuti, ma non è accettabile che, ad esempio, dei tre progetti avanzati dal Comune di Udine, neanche uno sia stato selezionato. La coesione nazionale passa anche da un equilibrio nell'assegnazione dei finanziamenti, non una sproporzione di cui chiederò ragione", conclude Novelli.