'Pnrr, bene i fondi destinati a Gorizia'

Manca ancora l'ufficialità ma sembra certo che anche Gorizia beneficierà dei fondi del Pnrr grazie a un nuovo stanziamento di circa 900 milioni da parte del governo sui cosiddetti progetti di Rigenerazione urbana.

Il Comune aveva presentato la domanda entro i termini previsti, ai primi di giugno, per un totale di 20 milioni di euro riguardante ben 10 progetti e tutti erano stati dichiarati idonei per cui ammessi al finanziamento. Solo che non c'erano abbastanza risorse per cui erano rimasti tagliati fuori, come tantissimi altri in tutta Italia.

Da quì la protesta dei presidenti di Regione, in primis Massimiliano Fedriga e dell'Anci nazionale, che ha ottenuto i frutti sperati con il "ripescaggio" dei numerosi progetti esclusi.

"Voglio mantenere una certa cautela perchè ho imparato che finchè non c'è l'ufficialità è meglio andare con i piedi di piombo", premette il sindaco, Rodolfo Ziberna, "però rimane intatta la grande soddisfazione per il lavoro svolto, ovvero per essere riusciti a presentare ben 10 progetti per una cifra straordinaria che credo Gorizia non abbia mai ricevuto, ovvero 20 milioni di euro. Si tratta di interventi volti, da una parte, a rendere la città ancora più bella e funzionale al suo ruolo turistico e, dall'altra a realizzare opere indifferibili per la sicurezza e la viabilità cittadini e per la ristrutturazione di strutture che, altrimenti, dovranno essere chiuse per inagibilita'. Ma ci sono anche opere riguardanti l'aspetto prettamente sociale. Domani (venerdì) presenteremo l'elenco di questi progetti che si sommano agli altri già in itinere che renderanno Gorizia una città davvero unica. Ringrazio davvero di cuore il presidente Fedriga, l'Anci, gli assessori Roberto Sartori e Arianna Bellan, gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito a preparare le proposte presentate. Voglio anche ricordare che ognuna doveva rispondere a requisiti precisi".

Il sindaco evidenzia anche un'altro aspetto. "In realtà, quello della Rigenerazione urbana è solo uno degli ambiti del Pnrr e il Comune di Gorizia ha presentato progetti anche in altri e ne presenterà ancora per altre decine di milioni per cui, il nostro auspicio, è che arrivino altri fondi specifici, ad esempio in ambito scolastico e sportivo, che completino la riqualificazione urbana delal nostra città".

"Esprimo piena soddisfazione per lo stanziamento di 905 milioni da parte del Governo per lo scorrimento della graduatoria relativa ai progetti di riqualificazione urbana. Per la città di Gorizia in particolare si tratta di una dote di circa 20 milioni di euro per 10 progettualità". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), aggiungendo che "grazie alla determinazione del governatore Massimiliano Fedriga che, per primo, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, aveva auspicato un ulteriore stanziamento, e grazie anche ai parlamentari Lega che hanno sollecitato il Governo, l'incremento delle risorse permetterà la concreta realizzazione di gran parte dei progetti già dichiarati ammissibili nel periodo 2022-26".

L'esponente del Carroccio prosegue dettagliando l'ammontare degli interventi ricompresi dallo scorrimento della graduatoria: "Per quanto riguarda progetti di manutenzione per il riuso e il rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico - spiega - si parla di due progetti per i quali vengono rispettivamente stanziati 500mila euro e 1,5 milioni". "Inoltre, per quanto concerne il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive, risulta finanziato - continua Bernardis - un grande progetto da 9 milioni. Quindi, anche un ulteriore progetto da 2,7 milioni, insieme ad altri due rispettivamente da 1,5 milioni e 400mila euro".

"Infine, per la mobilità sostenibile, ci sono progetti molto importanti, fra i quali uno da 2,1 milioni, uno ulteriore da 2 milioni e due progettualità da 1,2 milioni e 250mila euro - prosegue la nota leghista - che concludono la dote finanziaria per i progetti di rigenerazione urbana a Gorizia, volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale".

"Si tratta di un risultato che avevo inizialmente auspicato - conclude Bernardis - dopo aver appreso che molti progetti dei nostri capoluoghi risultavano ammessi in graduatoria, ma non finanziati. Tutto ciò al di là del risultato di Monfalcone che, sino a ieri, era l'unico progetto ammesso e finanziato in Regione e che così contribuisce a portare a 11 le progettualità che si concretizzeranno in provincia di Gorizia".