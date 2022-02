'Pnrr, cabina di regia al lavoro per velocizzare l'iter'

"La Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, composta da Anci, dai 26 esperti e dai tecnici delle Direzioni della Regione, sta lavorando proprio per semplificare tutti quei processi che consentiranno agli enti locali di velocizzare le pratiche amministrative e burocratiche necessarie per i successivi investimenti del Pnrr in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un'attività fondamentale per rispettare le tempistiche stringenti dettate dall'Unione europea". Lo ha affermato oggi l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, in risposta a una interrogazione dedicata a questo argomento.

"Individuati attraverso una procedura selettiva, i 26 esperti, che hanno firmato un contratto di lavoro autonomo con l'Amministrazione regionale, stanno attualmente operando insieme alle Direzioni della Regione e ad Anci Fvg - ha spiegato Zilli - per comprendere al meglio le esigenze dei Comuni, mettendo a disposizione degli enti locali un importante bagaglio di competenze di carattere tecnico".

"La sfida più importante è quella di reingegnerizzare i procedimenti complessi e la loro digitalizzazione. L'attività di questi esperti - ha sottolineato l'assessore - non è focalizzata infatti sulle singole procedure bensì sui processi, in particolare autorizzativi, che vengono analizzati e conseguentemente semplificati per velocizzare l'iter degli investimenti".

Nel suo intervento l'assessore Zilli ha ricordato che i 26 esperti sono coordinati dalla Cabina di regia. "Oltre a fornire informazioni ai Comuni, si sta collaborando attivamente con Anci Fvg per accompagnare le amministrazioni comunali nell'affrontare i singoli bandi del Pnrr, potendo usufruire anche della consulenza professionale messa a disposizione da Informest".

"Per quanto attiene ad esempio ai bandi scuole del Pnrr, tuttora in corso, la Direzione centrale Infrastrutture, con il supporto in particolare di Informest, ha potuto coadiuvare una sessantina di Comuni nella predisposizione delle domande di partecipazione ai bandi del Ministero dell'istruzione. Un intervento - ha rimarcato l'esponente della Giunta - già previsto nella Finanziaria 2021. È altresì in corso un'attività istruttoria di verifica e revisione delle idee progettuali espresse da 25 Comuni per le candidature al bando Borghi-linea B. Questa iniziativa vanta il supporto anche da parte del Politecnico di Milano che ha ricevuto questo incarico dalla Cabina di regia per il tramite di Informest".

"A seguito delle dovute verifiche, è stato confermato infine che i Comuni potranno assumere, a tempo determinato, personale esperto in queste materie inserendo il relativo costo nel quadro economico del progetto stesso proprio al fine - ha concluso Zilli - di rafforzare gli organici".