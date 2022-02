'Pnrr, cabina di regia in ritardo'

"L'istituzione della cabina di regia regionale per il Pnrr, anche se può essere accolta con favore, non cancella ritardi e difficoltà causati dalle chiusure al confronto da parte della Giunta Fedriga. Dalla pubblicazione di diversi bandi alla costituzione del tavolo è passato troppo tempo, con la conseguenza che diversi Comuni si ritrovano in difficoltà nel rispettare gli standard richiesti". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti (Pd) commentando la costituzione della Cabina di regia regionale per il Pnrr.

"Da un anno e mezzo chiediamo alla Giunta un maggiore coinvolgimento di tutte le parti, in particolare del Consiglio regionale, proprio per arrivare a una sintesi delle migliori strategie tecniche e politiche in modo da non disperdere i fondi del Pnrr destinati al Fvg. Sentirci dire, oggi, che i bandi non corrispondo alle esigenze del territorio e vedere la costituzione di questo tavolo, in questo momento, conferma la bontà delle nostre numerose richieste di confronto".

Secondo Moretti, "resta tuttora da chiarire quale sia la funzione dei 26 esperti che la Regione ha assunto per sostenere amministrazioni regionale e locali nello studio e nei procedimenti che i destinatari dei bandi devono affrontare per ottenere i finanziamenti. A oggi pare che siano pochi i Comuni ad aver trovato il bandolo della matassa, ma non si conoscono metodi e modi attraverso i quali questi esperti stiano operando".

Per il capogruppo dem "si continua a navigare a vista, senza una programmazione e oltretutto con estremo ritardo. La disponibilità per un confronto aperto, che più volte abbiamo ribadito, si è sempre scontrata con il muro di arroganza della Giunta, con il risultato di rendere complicata l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse fondamentali per cittadini, imprese e quindi per il sistema economico della nostra regione".