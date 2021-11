'Pnrr e Ue, le Regioni Autonome devono incidere'

Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr), specialità ed elezioni Ue: su queste tre tematiche Regioni e Province autonome alzano la voce e, per la prima volta in maniera unitaria attraverso i vertici dei rispettivi coordinamenti di Conferenza Regioni e Conferenza Assemblee legislative, rispettivamente il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, predispongono i contenuti operativi in vista della riunione generale prevista per il prossimo gennaio a Roma.

"Regioni e Province speciali - spiega Zanin a margine della riunione in videoconferenza con Kompatscher - devono potersi rapportare con il Governo sul Pnnr rivendicando un ruolo che vada ben al di là delle logiche di centralismo, acquisendo così forza partecipativa e decisionale che valorizzi concretamente l'autonomia. A questo proposito - aggiunge il presidente dell'Aula Fvg che venerdì prossimo, 19 novembre, sarà al Quirinale da Mattarella con l'ufficio di presidenza della Conferenza Consigli regionali - serve innovare e rafforzare il concetto di autonomia in ottica di responsabilità e azione territoriale, mantenendo e reinvestendo sul territorio le risorse autoprodotte".

Zanin e Kompatscher, infine, concordano anche sulla necessità di una legge elettorale per le elezioni europee "che garantisca rappresentatività alle Speciali in quella che dev'essere, non solo a parole, l'Europa delle comunità in grado di dare voce alle autonomie che la rivendicano con forza".